Москва, 17 февраля 2022, 10:30 — REGNUM Наблюдаемое в настоящее время повышение котировок биткоина — это колебание курсов, а не какое-то устойчивое подорожание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«Курс биткоина вообще слабо поддаётся какому-то прогнозу — он зависит в основном только от сиюминутного спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят во многом от риторики властей крупнейших стран. Российская риторика в отношении криптовалют вроде бы поутихла, другие страны не заявляют о возможном ограничении или запрете биткоина. Во многом поэтому он растёт, — сказал экономист. — Тем не менее это не какое-то устойчивое подорожание, а скорее колебания курсов. Волны повышений и снижений курса ещё подогреваются спекулятивными настроениями. В любом случае, биткоин будет иметь предел роста — он пока не может полноценно заменить национальные денежные знаки из-за расходов на транзакции. А отменить их не получится — потеряется сущность криптовалюты как цепочки транзакций».
Напомним, как сообщалось ранее, цена биткоина снова подбирается к отметке в 44 тысячи долларов.