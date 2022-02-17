Москва, 17 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Наблюдаемое в настоящее время повышение котировок биткоина — это колебание курсов, а не какое-то устойчивое подорожание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«Курс биткоина вообще слабо поддаётся какому-то прогнозу — он зависит в основном только от сиюминутного спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят во многом от риторики властей крупнейших стран. Российская риторика в отношении криптовалют вроде бы поутихла, другие страны не заявляют о возможном ограничении или запрете биткоина. Во многом поэтому он растёт, — сказал экономист. — Тем не менее это не какое-то устойчивое подорожание, а скорее колебания курсов. Волны повышений и снижений курса ещё подогреваются спекулятивными настроениями. В любом случае, биткоин будет иметь предел роста — он пока не может полноценно заменить национальные денежные знаки из-за расходов на транзакции. А отменить их не получится — потеряется сущность криптовалюты как цепочки транзакций».

Напомним, как сообщалось ранее, цена биткоина снова подбирается к отметке в 44 тысячи долларов.