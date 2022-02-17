Ярославль, , 10:33 — REGNUM В Ярославле жительница Заволжского района города перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Злоумышленники действовали по отработанной схеме.

«Заявительнице в течение нескольких дней звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банка. Под предлогом отмены несанкционированной заявки на получение кредита злоумышленники убедили женщину оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасные счета». Потерпевшая не стала уточнять обстоятельства в отделении банка и выполнила все требования звонивших», — сообщили в пресс-службе ярославской полиции.

Ущерб от действий мошенников составил 5 миллионов 300 тысяч рублей.