Москва, 17 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Тот факт, что в 2021 году жители РФ на 15% уменьшили покупку иностранной валюты, в числе прочего объясняется ростом популярности брокерских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Сокращение спроса на иностранную валюту связано с несколькими факторами, — сказал он. — Во-первых, продолжающиеся ограничения на зарубежных курортах при росте популярности российских. Этому способствовала в том числе и программа туристического кэшбека. Во-вторых, активное распространение пластиковых карт, которые позволяют делать конвертацию в любые валюты по относительно приемлемому курсу. В-третьих, рост популярности брокерских услуг, которые позволяют обменивать валюту с минимальным спрэдом — по биржевому курсу».

По его мнению, сокращение покупок иностранной валюты продолжится и в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что российские банки не зафиксировали роста спроса на иностранную валюту даже в ситуации падения курса рубля.