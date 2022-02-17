Советский район, , 10:29 — REGNUM В Ростовской области за попытку изнасилования школьницы вынесен приговор 36-летнему жителю Советского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в июне 2021 года. Нетрезвый мужчина, находясь вместе со знакомой 15-летней девочкой в припаркованном автомобиле, угрожая убийством, попытался изнасиловать школьницу. Подросток оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Ранее злоумышленник был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу пока не вступил.