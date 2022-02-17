Воронеж, 17 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Молодую женщину из Бурятии в течение двух лет держали в рабстве в Воронежской области, об этом в Инстаграм-аккаунте сообщила организация «Альтернатива».

jhusemannde Растегнутые наручники

Женщина вместе с двумя маленькими детьми приехала в Москву на заработки из деревни в Бурятии. Ей предложили работу на ферме в Новоусманском районе Воронежской области, и она согласилась. Однако фактически оказалась в рабстве. По данным правозащитников, женщину насиловали и избивали, а владельцы фермы запугивали её большими связями в полиции.

«Сейчас мы пытаемся убедить Соню все-таки написать заявление. Но девушка боится, говорит, что её найдут и убьют. Ведь как она сказала: «Эти люди способны на все», — уточнили в организации.

Освободить женщину и её детей, которым сейчас четыре и шесть лет, удалось благодаря её подруге. Сейчас они находятся в Москве.

«Мы просим МВД и Следственный комитет обратить внимание на эту ферму», — говорится в сообщении правозащитников, опубликовавших точный адрес местонахождения фермы.