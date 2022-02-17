Москва, , 10:24 — REGNUM В 2021 году в Москве зарегистрировали 270 тыс. договоров на рынке жилья, что является самым высоким показателем за пять лет. Об этом 17 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Новое жилье (сс) Ajale

Итоговый результат оказался на 16,4% выше показателя 2020 года и 18,7% — 2019 года.

«Из общего числа договоров на покупку жилья в прошлом году 98,8 тысячи договоров долевого участия — на приобретение жилья в новостройках, что на 19,4% больше, чем в 2020 году и на 21,1% больше показателя 2019 года. Количество регистраций договоров купли-продажи вторичного жилья по итогам прошлого года составило 170,9 тысячи, что также больше итогов 2020 года на 14,8% и на 17,4% 2019 года», — рассказал Ефимов.

Он отметил высокую долю ипотечных сделок — порядка 47,3% от общего объёма.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, росту спроса на жильё в Москве также способствовал рост предложения, поскольку в 2021 году ввод жилья в Москве вырос на 56,8% к предыдущему году.