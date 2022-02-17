Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге вместо граффити-изображения Даниила Хармса появится световая проекция с изображением литератора. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение Даниила Хармса на фасаде дома в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Активисты отмечают, что мировое соглашение по несогласованному граффити, против сохранения которого на брандмауэре здания выступали коммунальные службы и некоторые жители, уже скоро будет заключено. В Петербурге удалось найти компромиссное решение по этой ситуации.

На фасаде дома на месте еще существующего граффити появится проекция от городского предприятия «Ленсвет». На днях уже прошло пробное включение нового объекта. Пока изображение временное, другие возможные варианты ещё будут прорабатываться и согласовываться с местными жителями.

При этом, как отмечают активисты, граффити с изображением поэта на фасаде дома закрасят до конца лета.

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