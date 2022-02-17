Лондон, 17 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приближается к победе в схватке с коллективным Западом за постсоветское пространство, написал журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для британской газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он напомнил, что Россия накопила валютные резервы в размере $635 млрд, что стало пятым значением по величине в мире, при этом они продолжают расти. Вместе с тем государственный долг РФ составляет 18% ВВП и постоянно сокращается.

Также журналист отметил, что России удалось уменьшить зависимость от продажи нефти. Это резко контрастирует с «расточительными» социально-экономическими системами западных стран, где деньги «разбрасываются с вертолетов».

Кроме того, подчеркнул Эванс-Притчард, Россия пособна перекрыть все поставки газа в ЕС более чем на два года, не испытывая при этом экономических проблем.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят», — заключил журналист.

Напомним, ранее The Telegraph, указав на то, как масштабно фигура российского президента присутствует сегодня в геополитической повестке, издание отметило, что ЕС и США фактически проиграли Путину, обнажив тем самым свои слабые места.

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