Элиста, 17 февраля 2022, 10:46 — REGNUM В Калмыкии в 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли на работу более 40 медиков. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.
«Уверен, наши врачи будут достойно проявлять себя, помогая обеспечивать качественной медпомощью жителей наших сёл и посёлков», — прокомментировал Хасиков.
Специалисты приступили к работе в медицинских организациях, расположенных в 11-ти муниципальных районах Калмыкии. 12 врачей получили по 1,5 млн рублей, ещё пятерым выплачено по 1 млн рублей. Единовременные компенсационные выплаты получили 24 специалиста среднего звена.