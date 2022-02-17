Элиста, , 10:46 — REGNUM В Калмыкии в 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли на работу более 40 медиков. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Гиппиус Наталья Александровна. Доктор. 1940

«Уверен, наши врачи будут достойно проявлять себя, помогая обеспечивать качественной медпомощью жителей наших сёл и посёлков», — прокомментировал Хасиков.

Специалисты приступили к работе в медицинских организациях, расположенных в 11-ти муниципальных районах Калмыкии. 12 врачей получили по 1,5 млн рублей, ещё пятерым выплачено по 1 млн рублей. Единовременные компенсационные выплаты получили 24 специалиста среднего звена.