Брюссель, , 10:22 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находясь в Брюсселе на встрече глав оборонных ведомств стран-членов НАТО и партнеров этого блока, подписал соглашения о взаимодействии с министрами обороны из Литвы и Чехии Арвидасом Анушаускасом и Яной Черноховой. Об этом сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я встретился с коллегой из Чехии. Мы также подписали соглашение с Литвой о двустороннем сотрудничестве, которое подразумевает ещё большее углубление сотрудничества в сфере кибербезопасности. У нас с партнёрами есть большие планы, которые мы осуществим в ближайшее время», — сообщил Бурчуладзе пресс-службе.

Сообщается, что грузинский министр также обсудил с чешским коллегой вопросы военной промышленности. Анушаускас и Чернохова сказали, что поддерживают курс Грузии на вхождение в НАТО.

Напомним, курс на вхождение в НАТО в Грузии объявили в 2003 году, после того, как в стране произошёл переворот, названный «революция роз». С тех пор Тбилиси предоставляет Альянсу территорию для перевалочных баз и учебных центров, грузинские военнослужащие участвуют в миротворческих операциях НАТО и международных учениях.

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