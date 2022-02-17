, 10:18 — REGNUM В 2021 году Иркутская область пережила несколько чрезвычайных ситуаций. Справляться с ними людям помогали волонтёры. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM доброволец Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Надежда Куколина, ребята выполняли несколько важных функций, в том числе ‑ и сами совершенствовали свои навыки оказания помощи:

Работа Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Пресс-служба ВСКС

«Для нашей организации 2021 год был весьма насыщенным. Например, наши добровольцы были участниками ликвидации ЧС в поселке Дальний, а также — в городе Тулуне, пострадавшем от мощного наводнения. Там ребята разбирали завалы. Что касается Дальнего, то там в 2021 году случился масштабный пожар. Сгорело большое количество жилых и нежилых помещений.

И наши добровольцы, помимо ликвидации последствий ЧС, делали всё, чтобы избежать подобной ситуации: создавали минерализированные полосы, проводили инструктажи, а также провели осмотр печей в квартирах.

В течение 2021 года у нас было достаточно запоминающихся мероприятий, однако лично для меня важнейшим был тур, в рамках которого мы проехали по нашей необъятной Иркутской области — действительно одной из самых широких — во всех смыслах этого слова: широкой и душой, и широкими просторами.

В каждом муниципалитете мы провели мастер-класс по добровольчеству. Говорили о том, что это такое, проводили небольшой курс первой помощи, раскрывали, какие нужно предпринять действия во время обнаружения пострадавшего и как правильно вызывать скорую помощь.

Помимо этого, в 2022 году моя команда одержала победу в отборочном этапе всероссийских соревнований «Человеческий фактор». И в рамках этой победы мы отправились на второй этап — в Красноярск. Данная поездка не состоялась бы без помощи со стороны министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Помимо этого, данное мероприятие помогло оценить уровень наших знаний, умений, компетенций, и, что называется — себя показать ‑ и на других посмотреть. На третий этап мы, к сожалению, не вышли, но даже победа на уровне Иркутска и Иркутской области — для нас это был большой и значимый показатель».

В 2022 году добровольцы Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей намерены и дальше работать, взаимодействовать с теми общественными организациями, с которыми уже выстроены контакты, близкие и нужные для развития добровольчества в сфере безопасности ЧС.

Читайте также: Посёлок в Иркутской области попал в огненный ад