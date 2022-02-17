Уфа, , 10:18 — REGNUM Движение тяжеловесного транспорта на время весенней распутицы решили временно ограничить по дорогам Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Грузовик Alf van Beem

Сообщается, что такое решение депутаты принимают каждый год на время весенней распутицы. Это необходимо для обеспечения сохранности автодорог местного значения.

Отмечается, что ограничение не будет распространятся на перевозку лекарств, продуктов питания, животных, почты, топлива и некоторых других грузов, движение пассажирских автобусов, а также на сельхозтехнику, транспорт предприятий ЖКХ, муниципальных учреждений, строительных организаций, которые строят социальные объекты в Уфе, военные автомобили.

Для всех других транспортных средств, которые перевозят тяжеловесные грузы, передвижение по дорогам местного значения в этот период будет возможно если будет возмещен ущерб, причиненный дорожному полотну. Для этого нужно оформлять спецразрешения.

Отмечается, что этот режим движения автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, будет действовать с 24 марта по 22 апреля текущего года.