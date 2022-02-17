Кунья, Псковская область, , 10:33 — REGNUM В Псковской области осудили водителя грузового автомобиля, по вине которого, летом 2021 года погибли маленькая девочка и её бабушка и дедушка. За руль мужчина сел под действием наркотиков. О приговоре 17 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Смертельное ДТП на трассе М-9 «Балтия» Пресс-служба СУ СК по Псковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днем 9 июля 2021 года на трассе М-9 «Балтия» в Куньинском районе Псковской области. Возвращаясь из Москвы в Калининград, водитель грузового автомобиля Renault Magnum выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus.

В иномарке находились пожилые супруги — 61 и 64 лет ‑ и их шестилетняя внучка, которую они только что забрали из детского сада и везли домой. В результате ДТП все находящиеся в легковом автомобиле люди погибли.

В отношении водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, находящимся в состоянии опьянения). Сам виновник во время предварительного следствия отказался давать показания и содействовать установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

«По результатам автотехнической судебной экспертизы, выводы которой положены в основу обвинения, водитель фуры грубо нарушил Правила дорожного движения РФ. Кроме того, химическая судебная экспертиза установила нахождение последнего в момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения», — уточнили в СУ СК по Псковской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком три года.

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