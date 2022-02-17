Александр Погожев, 17 февраля 2022, 16:21 — REGNUM 3D-инженерия сегодня используется во всех сферах, начиная от кораблестроения и заканчивая плугом для вспашки земли. Проектирование велосипедов, автомобилей, двигателей, применение 3D-технологий в медицине, например создание смарт-протезов, привлекают молодежь.

Подростки всё меньше стремятся поступить на юридический, экономический или управленческий факультеты. В их среде давно бытует мнение, что все места заняты на много лет вперед. Поэтому абитуриенты чаще стали интересоваться компьютерными технологиями, роботизацией и программированием.

Лаборатория СтГАУ
Лаборатория СтГАУ
Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети не понаслышке знакомы с 3D-ручками и дома самостоятельно создают поделки. Многие еще в школе задумываются над выбором технической специальности, ведь рынок труда в настоящее время открыл новые возможности для тех, кто далек от гуманитарных наук и привык работать руками.

Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»
Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Чертеж краскопульта
Чертеж краскопульта
Александр Погожев © ИА REGNUM

Учебные заведения, которые ориентированы на технические специальности, шагнув в ногу со временем, смогли адаптироваться и уловили тренд внедрения новых технологий. В техникумах и университетах стали создавать лаборатории с новейшими станками 3D-печати, 3D-сканерами, негромоздкими лазерными и фрезерными станками, автоматизированными столами для раскроя деталей.

Лаборатория по производству деталей на 3D-принтере
Лаборатория по производству деталей на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Конкурсант в отражении 3D-принтера
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Конкурсант в отражении 3D-принтера
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM

В городах создаются детские технопарки, где детей учат делать цифровые модели предметов в компьютерной программе или отсканировав 3D-сканером и изготавливать объекты на 3D-принтере, доводя изделия до готовности при помощи лазерных и фрезерных станков.

Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM

Школьники и студенты постоянно обмениваются опытом, соревнуются в конкурсах для повышения профессионального мастерства, закрепления навыков работы с чертежами и станками.

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Конкурсант чистит фрезерный станок
Конкурсант чистит фрезерный станок
Александр Погожев © ИА REGNUM

Степан Ярыш, студент 2-го курса СтГМАУ, до поступления был увлечен столярным делом. Родители поддержали интерес сына к ручному труду и разрешили в одном из хозяйственных помещений во дворе домовладения организовать столярную мастерскую.

Учась в восьмом классе, Степан оказался на курсах в лаборатории ЦМИТ «Фаблаб «Вектор» на факультете социокультурного сервиса и туризма вуза. Обучаясь, юноша определился со своей будущей специальностью и после школы поступил в аграрный университет, чтобы заниматься делом, которое пришлось по душе.

«Здесь есть 3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки, опытные наставники. После обучения планирую работать по специальности, каждый человек в нашей лаборатории очень востребован на рынке труда благодаря приобретенным навыкам», — рассказывает Степан.

Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»
Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фрезеровка деталей для краскопульта
Фрезеровка деталей для краскопульта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что промышленный сектор раньше, чем система образования, оптимизировал производственные процессы и закупил современное оборудование, за последний десяток лет вузы сумели выпустить достаточное количество профессионалов.

Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей
Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Форма для производства детали
Форма для производства детали
Александр Погожев © ИА REGNUM
Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей
Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Эксперты рассчитывают необходимые параметры для заливки формы
Эксперты рассчитывают необходимые параметры для заливки формы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория по 3D-моделированию
Лаборатория по 3D-моделированию
Александр Погожев © ИА REGNUM
Лаборатория по 3D-моделированию
Лаборатория по 3D-моделированию
Александр Погожев © ИА REGNUM
Эксперты примеряют маску, которая изготовлена на 3D-принтере
Эксперты примеряют маску, которая изготовлена на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM

Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета отмечают, что работодатели ценят специалистов, которые приходят на работу не только с академическим багажом знаний, но и навыком работы на современных 3D-станках и с программным обеспечением для моделирования.

Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Оборудование для изготовления деталей из металла
Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оборудование для изготовления деталей из металла
Александр Погожев © ИА REGNUM
Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM

Таким образом, профессии токарь, слесарь, столяр, фрезеровщик дополнились виртуальной 3D-реальностью и стали интересными для молодежи с долгосрочными перспективами на жизнь.

Макет микрорайона, изготовленный из гипса на 3D-принтере
Макет микрорайона, изготовленный из гипса на 3D-принтере
Александр Погожев © ИА REGNUM