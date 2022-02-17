17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 16:21 — REGNUM 3D-инженерия сегодня используется во всех сферах, начиная от кораблестроения и заканчивая плугом для вспашки земли. Проектирование велосипедов, автомобилей, двигателей, применение 3D-технологий в медицине, например создание смарт-протезов, привлекают молодежь.

Подростки всё меньше стремятся поступить на юридический, экономический или управленческий факультеты. В их среде давно бытует мнение, что все места заняты на много лет вперед. Поэтому абитуриенты чаще стали интересоваться компьютерными технологиями, роботизацией и программированием.

Лаборатория СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети не понаслышке знакомы с 3D-ручками и дома самостоятельно создают поделки. Многие еще в школе задумываются над выбором технической специальности, ведь рынок труда в настоящее время открыл новые возможности для тех, кто далек от гуманитарных наук и привык работать руками.

Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа» Александр Погожев © ИА REGNUM

Чертеж краскопульта Александр Погожев © ИА REGNUM

Учебные заведения, которые ориентированы на технические специальности, шагнув в ногу со временем, смогли адаптироваться и уловили тренд внедрения новых технологий. В техникумах и университетах стали создавать лаборатории с новейшими станками 3D-печати, 3D-сканерами, негромоздкими лазерными и фрезерными станками, автоматизированными столами для раскроя деталей.

Лаборатория по производству деталей на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Конкурсант в отражении 3D-принтера Александр Погожев © ИА REGNUM Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

В городах создаются детские технопарки, где детей учат делать цифровые модели предметов в компьютерной программе или отсканировав 3D-сканером и изготавливать объекты на 3D-принтере, доводя изделия до готовности при помощи лазерных и фрезерных станков.

Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM Шлифовка деталей, изготовленных на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Школьники и студенты постоянно обмениваются опытом, соревнуются в конкурсах для повышения профессионального мастерства, закрепления навыков работы с чертежами и станками.

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Конкурсант чистит фрезерный станок Александр Погожев © ИА REGNUM

Степан Ярыш, студент 2-го курса СтГМАУ, до поступления был увлечен столярным делом. Родители поддержали интерес сына к ручному труду и разрешили в одном из хозяйственных помещений во дворе домовладения организовать столярную мастерскую.

Учась в восьмом классе, Степан оказался на курсах в лаборатории ЦМИТ «Фаблаб «Вектор» на факультете социокультурного сервиса и туризма вуза. Обучаясь, юноша определился со своей будущей специальностью и после школы поступил в аграрный университет, чтобы заниматься делом, которое пришлось по душе.

«Здесь есть 3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки, опытные наставники. После обучения планирую работать по специальности, каждый человек в нашей лаборатории очень востребован на рынке труда благодаря приобретенным навыкам», — рассказывает Степан.

Региональный этап соревнований, которые дают реальные навыки по компетенции «Изготовление прототипа» Александр Погожев © ИА REGNUM

Фрезеровка деталей для краскопульта Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление деталей для краскопульта на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что промышленный сектор раньше, чем система образования, оптимизировал производственные процессы и закупил современное оборудование, за последний десяток лет вузы сумели выпустить достаточное количество профессионалов.

Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Форма для производства детали Александр Погожев © ИА REGNUM

Эксперты обсуждают технологию изготовления форм для производства деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Эксперты рассчитывают необходимые параметры для заливки формы Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория по 3D-моделированию Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория по 3D-моделированию Александр Погожев © ИА REGNUM

Эксперты примеряют маску, которая изготовлена на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета отмечают, что работодатели ценят специалистов, которые приходят на работу не только с академическим багажом знаний, но и навыком работы на современных 3D-станках и с программным обеспечением для моделирования.

Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом Александр Погожев © ИА REGNUM Оборудование для изготовления деталей из металла Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом Александр Погожев © ИА REGNUM

Таким образом, профессии токарь, слесарь, столяр, фрезеровщик дополнились виртуальной 3D-реальностью и стали интересными для молодежи с долгосрочными перспективами на жизнь.