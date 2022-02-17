Лондон, 17 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II не смогла подойти к контр-адмиралу Джеймсу Маклауду во время их встречи в Виндзорском замке. Этот момент запечатлён на видео, который опубликовали на YouTube-канале The Royal Family Channel.

Цитата из видео на YouTube Выступление британской королевы Елизаветы II

Во время встречи королева держала в руках трость и с трудом сделала несколько шагов в сторону Маклауда. «Я здесь… Как вы видите, я не могу двигаться», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году 95-летняя королева Елизавета II не смогла посетить несколько мероприятий из-за проблем со здоровьем — она вывихнула спину. По данным западным СМИ, проблемы с ногами не связаны с травмой, а являются следствием возрастных изменений.