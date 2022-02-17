Москва, 17 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам форума студенческих отрядов «ТрудКрут» и поздравил с Днём российских студенческих отрядов, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с участниками студенческого строительного отряда

Президент подчеркнул, что сегодня студенчество в России открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берётся за самые сложные дела и начинания.

«Студенческие отряды — это замечательные традиции, молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, вклад в решение ключевых задач развития России», — отметил Путин и пожелал молодёжи успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявлял, что «трудовой семестр» — это настоящая профессиональная и жизненная школа.

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