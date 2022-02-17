Афины , , 10:16 — REGNUM Годовой уровень инфляции в Греции подскочил до 6,2% в январе с 5,1% в декабре и — 2% в январе 2021 года. Об этом сообщило Греческое статистическое управление 15 февраля.

Цены Rotfront.su

Более конкретно, все товары, включенные в продовольственную корзину, показали рост цен в период с января по декабрь, за исключением мяса ягненка/козлятины (-7,3%). Цены выросли на 7,8% на пшеницу, 6,6% на свежие овощи, 5% на фруктовые соки, 4,4% на картофель, 3,5% на йогурт, 3,1% на мед и мармелад, 2,4% на свежую рыбу, 2,4% на алкоголь, 2,4% на вина, 2,1% на свинину, 2,1% на молоко, 1,5% на сыр и 0,8% на свежие фрукты. Цены также выросли на 14,2% на природный газ, на 8,8% на электроэнергию, на 5,2% на мазут, на 4,4% на отели, на 2,5% на средства личной гигиены, на 2,3% на топливо и на 0,9% на новые автомобили.

В годовом исчислении цены выросли следующим образом: 17,6% на мясо ягненка, 15,4% на оливковое масло, 14,4% на свежие овощи, 12,3% на картофель, 8,4% на свежие фрукты, 7,1% на макароны, 6,6% на пшеницу, 6,3% на сыр, 6,1% на йогурт, 5,9% на свежую рыбу, 5% на хлеб, 4,7% на птицу и 3,9% на шоколад. Цены на кофе выросли на 3,2%, природный газ подорожал на 154,8%, электроэнергия подскочила на 56,7%, мазут подорожал на 36%, топливо подорожало на 21,6%, подержанные автомобили подорожали на 11,5%, воздушный транспорт подорожал на 11,4%, новые автомобили подорожали на 8,7%, а одежда и обувь подорожали на 7%.

Статистическая служба объяснила увеличение индекса потребительских цен на 6,2% ростом цен на продукты питания/напитки на 5,2%, одежду/обувь на 7%, жилье на 22,6%, товары длительного пользования на 3%, транспорт на 11,1%, образование на 0,9%, гостиничный бизнес на 1,6% и другие товары и услуги на 0,4%. В то время как цены на здравоохранение упали на 0,1%, связь снизилась на 3,2%, а развлечения снизились на 0,5%.