Москва, 17 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Онкологические заболевания занимают лидирующие позиции по показателям смертности в России и в мире. Об этом в ходе Всероссийского XII Форума Межрегионального общественного движения «Движение против рака» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия», — сказала Голикова.

Она отметила, что российское правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в сфере профилактики, диагностики и лечения рака. Помимо этого, Голикова напомнила, что с конца 2018 года в стране реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».