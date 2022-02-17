Биробиджан, , 10:20 — REGNUM Еврейская автономия останется без врачей, если в ближайшее время их оклады не будут увеличены. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Здравоохранению Еврейской АО пообещали реабилитацию

«У нас базовые оклады у врачей в Еврейской автономной области и в Хабаровском крае отличаются в 2,5 раза. Мы эту ситуацию или изменим, или останемся в ЕАО без врачей. Два региона находятся близко. И людям нецелесообразно работать за 7 тысяч, когда рядом базовый оклад 19 тысяч рублей. Нам надо выравнивать оклады. Врачи во всех регионах выполняют одну и ту же работу, имеют нормативы по приему людей. Почему мы им платим в два раза меньше?» — удивился Юрий Трутнев.

Он поручил ускорить строительство нового здания областной больницы, отклонив при этом предложение руководства строить вертолётные площадки. Полпред также заявил, что будет ждать предложения, которые помогут быстро изменить ситуацию в медицине региона в лучшую сторону.

«То, что сейчас происходит в здравоохранении Еврейской автономной области, недопустимо», — констатировал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию системы здравоохранения в Еврейской автономной области выделят 150 млн рублей на 2022−2023 годы. Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы областной больницы и строительство гаражей для «скорых». Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве с участием главы Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.