Еврейская АО может остаться без врачей — полпред Трутнев
Биробиджан, 17 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Еврейская автономия останется без врачей, если в ближайшее время их оклады не будут увеличены. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Он поручил ускорить строительство нового здания областной больницы, отклонив при этом предложение руководства строить вертолётные площадки. Полпред также заявил, что будет ждать предложений, которые помогут быстро изменить ситуацию в медицине региона в лучшую сторону.
Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию системы здравоохранения в Еврейской автономной области выделят 150 млн рублей на 2022−2023 годы. Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы областной больницы и строительство гаражей для «скорых». Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве с участием главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.