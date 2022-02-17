Катайск, Курганская область, 17 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Катайском районе за ненадлежащую организацию очистки дорог от снега оштрафован глава города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

В январе 2022 года прокурорская проверка выявила массу нарушений безопасности дорожного движения при содержании дорожной сети Катайска, а также факты бездействия при организации работы по зимнему содержанию улиц города. Это и несвоевременная очистка дорог от рыхлого снега (снежного наката), наледи, а также ненадлежащая ликвидация колейности, которые в ряде случаев привели к дорожно-транспортным происшествиям.

Прокуратурой района в отношении главы Катайска было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Суд признал чиновника виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.