Чебоксары, , 10:11 — REGNUM Житель посёлка Кугеси Чебоксарского района обвиняется в убийстве знакомого, совершённом из ревности. Жертвой едва не стал ещё один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело расследовалось в отношении 30-летнего жителя посёлка Кугеси. Правоохранители полагают, что 19 ноября 2021 года в обвиняемый, находясь в чебоксарском общежитии в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 37-летним знакомым из-за ревности к своей сожительнице и ударил его ножом в грудь. Данное ранение оказалось смертельным.

«Сразу после этого в комнату общежития зашла сожительница потерпевшего. Тогда злоумышленник, понимая, что она может рассказать о преступлении, схватил её за шею и начал душить, угрожая убийством», — говорится в сообщении следственного управления.

В прокуратуре республики добавляют, что фигурант уголовного дела вину в предъявленном обвинении не признал, «привёл доводы о самообороне».

Злоумышленник арестован. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Дело рассмотрит Московский районный суд города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении 30-летнего чебоксарца, которого обвинили в укрывательстве преступления. Следствие полагает, что он стал свидетелем того, как был до смерти забит мужчина, но не стал сообщать правоохранителям. Кроме того, оперативники полагают, что он следил за обстановкой, пока преступник расчленял тело.

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