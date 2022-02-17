Афины , , 10:17 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Греции сократился до 1,196 миллиарда евро в январе по сравнению с бюджетным целевым показателем дефицита в 2,243 миллиарда евро и дефицитом в 1,561 миллиарда в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает министерство финансов страны 15 февраля.

Греция

Заместитель министра финансовГреции Феодорос Скилакакис, комментируя данные, сказал, что «динамика налоговых поступлений в январе была удовлетворительной, несмотря на то, что министерство отложило уплату НДС и других налогов на февраль», добавив, что январь был трудным месяцем из-за нового штамма коронавируса и плохих погодных условий, сочетание этих двух факторов повлияло на экономическую активность.

Более конкретно, в январе в государственном бюджете был зафиксирован первичный профицит в размере 17 миллионов евро по сравнению с бюджетным целевым показателем первичного дефицита в размере 1,145 миллиарда евро и первичным дефицитом в размере 1,473 миллиарда в том же месяце 2021 года.

Налоговые поступления составили 3,888 миллиарда евро, что на 5,5% меньше месячных целевых показателей. Доход от программы государственных инвестиций составил 67 миллионов евро, что на 358 миллионов меньше запланированных показателей.

Расходы государственного бюджета составили 5,054 миллиарда евро, что на 1,654 миллиарда меньше месячных целевых показателей и на 355 миллионов меньше по сравнению с январем 2021 года.