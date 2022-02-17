Нью-Йорк, США, , 10:09 — REGNUM Испаноязычное сообщество Нью-Йорка, хранящее самую большую коллекцию испанского искусства за пределами Испании, выставит подборку своих знаменитых позиций. Об этом пишет агентство EFE.

Франсиско де Сурбаран. «Св. Франциск Ассизский»

Помимо прочих, на выставке можно будет увидеть работы Франсиско Гойи, Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Эль Греко и других художников.

С 2017 года здание штаб-квартиры организации в Нью-Йорке было закрыто из-за строительных работ и не имело чёткой даты возобновления работы. Однако год назад представители сообщества соорудили пристройку для проведения выставки под названием «Наш дом: заново открывая сокровища». Выставка уже была продемонстрирована в Хьюстоне в выездном формате, а после Нью-Йорка планируется отправить её в Торонто и Лондон.