Париж, 17 февраля 2022, 10:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС озвучить предложения по освоению космоса, чтобы осенью было принято решение, идти Европе по этому пути или нет, сообщает Le Figaro.
«Европейское космическое агентство определило направления развития космической науки и пилотируемых космических полетов, и я предлагаю поддержать этот импульс», — заявил глава французского государства во время поездки в Тулузу.
Европейское космическое агентство проводит кампанию за то, чтобы Европа приобрела собственные средства для отправки астронавтов в космос. Это потребует значительных инвестиций для ограниченного космического бюджета ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции обсудил с главой КНР Си Цзиньпином кризис на Украине.
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