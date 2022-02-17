Париж, , 10:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС озвучить предложения по освоению космоса, чтобы осенью было принято решение, идти Европе по этому пути или нет, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон En-marche.fr

«Европейское космическое агентство определило направления развития космической науки и пилотируемых космических полетов, и я предлагаю поддержать этот импульс», — заявил глава французского государства во время поездки в Тулузу.

Европейское космическое агентство проводит кампанию за то, чтобы Европа приобрела собственные средства для отправки астронавтов в космос. Это потребует значительных инвестиций для ограниченного космического бюджета ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции обсудил с главой КНР Си Цзиньпином кризис на Украине.

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