Москва, , 10:07 — REGNUM Законопроект, запрещающий руководителям государственных учреждений заниматься коммерческой деятельностью, внесла в Госдуму Дума Астраханской области, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Если инициатива найдут поддержку, руководителям государственных и муниципальных учреждений будет разрешено заниматься дополнительно преподавательской, научной и иной творческой деятельности. А вот заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, можно будет только в случаях, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности.

Законопроект направлен на борьбу с коррупцией.

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