Москва, , 10:07 — REGNUM В России студенческие отряды помогают реализовывать важные проекты, заявил 17 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

«На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов. Они не только занимаются профориентацией молодёжи, но и помогают реализовывать важные для страны проекты», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

В 2021 году бойцы Российских студенческих отрядов (РСО) участвовали в стройках проекта «Мирный атом» в Челябинской, Ульяновской и Томской областях, «Кузбасс-300» в Кемеровской области, в сервисных отрядах «Ялта», «Мрия», медицинских отрядах «Атлант» и «Академия», сельскохозяйственных отрядах «Агроном-сад» и «Агротех» и других проектах.

Вице-премьер также рассказал о подготовке стройотрядовцев. В 2021 году на эти цели было выделено 49 млн рублей, в 2022 году планируется направить 250 млн рублей. И если за минувший год бесплатную подготовку прошли 3,7 тыс. человек, то в следующем смогут пройти 35 тыс. человек.