София, , 10:07 — REGNUM В ходе полицейской операции, проведённой на окраине столицы Болгарии Софии, были задержаны двое мужчин, подозреваемых в крупных кражах с объектов компании «Болгарские железные дороги» (БЖД). Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Арест Ashely Moreno

Согласно официальной информации, у них были изъяты десятки метров кабеля, а также световые приборы и фрагменты колесных пар для грузовых составов. В настоящее время указанные лица полностью сознались в совершении противоправных действий и заявили о желании сотрудничать с правоохранительными органами по другим эпизодам краж.

Если суд признает вину задержанных, им грозит до двух лет лишения свободы. Ранее руководство БЖД сообщило том, что факты хищения на железнодорожных объектах и участках приобрели «угрожающий характер».