Морозовск, Ростовская область, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области арестован 36-летний житель Морозовска, избивший полицейского в кафе. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следователи полагают, что инцидент произошёл 12 февраля в одном из кафе, где полицейский находился в свободное от службы время. Злоумышленник нанес сотруднику межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» множественные удары руками в область головы и туловища, а также совершил его бросок через бедро, в результате чего страж порядка упал и ударился головой. Полицейский госпитализирован.

Злоумышленник арестован. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.