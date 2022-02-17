Пермь, , 10:06 — REGNUM В Перми частный инвестор отказался восстанавливать памятник «Сибирская застава» к 300-летию города. Об этом сообщают СМИ.

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Как отмечает издание «Коммерсантъ», ООО «Уральская земляная компания» отказалась участвовать в проекте. Об этом на заседании комитета гордумы проинформировал начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Василий Головин.

В настоящее время муниципалитет рассматривает возможность финансирования восстановительных работ из городского бюджета. Стоимость проекта не уточняется. Напомним, Пермь отметит 300-летие в 2023 году.

Добавим, памятник «Сибирская застава» возведен в 1824 году к приезду императора Александра I по проекту архитектора Ивана Свиязева. Изначально это были два обелиска по обеим сторонам Сибирского тракта и памятник представлял собой символические «ворота» на выезде в город. Позднее стелы подверглись разрушению. В 2003 году на их месте появился памятный знак — одна колонна. К 300-летию Перми местные власти решили воссоздать исторический облик памятника.