Обь, Новосибирская область, , 10:06 — REGNUM В Новосибирской области начата проверка по факту гибели многодетной женщины во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что пожар в жилом доме по улице Байдукова города Обь произошёл накануне вечером, 16 февраля 42 — летняя многодетная женщин скончалась в автомобиле скорой помощи, её четверых детей удалось спасти.

«По предварительным данным причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в СКР. — На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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