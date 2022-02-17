Обь, Новосибирская область, 17 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка по факту гибели многодетной женщины во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

В ведомстве уточнили, что пожар в жилом доме по улице Байдукова города Обь произошёл накануне вечером, 16 февраля 42 — летняя многодетная женщин скончалась в автомобиле скорой помощи, её четверых детей удалось спасти.

«По предварительным данным причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в СКР. — На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.