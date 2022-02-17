Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM В Казахстане депутаты сената (верхняя палата) парламента на заседании 17 февраля одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посвященных формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Мажилис парламента Казахстана (сс) msykos

Отмечается, что принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.

По данным министерства энергетики республики, эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в республике из-за майнеров криптовалюты значительно выросло потребление электроэнергии, что приводит к её нехватке во время пиковых нагрузок на сеть.

Читайте также: В Казахстане сообщили о нехватке электроэнергии из-за майнеров