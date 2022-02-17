Москва, , 10:14 — REGNUM Сообщения о росте цен на отопление для населения будут проверены, сообщили 17 февраля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

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Соответствующую информацию из публикаций в СМИ и социальных сетях ведомство проверит на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. В ФАС также порекомендовали гражданам обращаться в Государственную жилищную инспекцию в случае, если в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из-за неправильных расчетов завышены цены.

По данным ведомства, с 1 июля 2021 года плата граждан за коммунальные услуги в среднем по стране изменилась не более чем на 3,1%. Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами выросла на 1,9%, что соответствует утверждённым параметрам.

Как сообщало ИА REGNUM, на резко выросшие тарифы на тепло ранее пожаловались жители московского района Коптево и ряда районов Московской области.

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