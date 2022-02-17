Сеул, 17 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Глава Банком Кореи Ли Чжу Ёль и управляющий Центрального банка Индонезии Перри Варджийо подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам расширения обменов и двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

По их словам, подписание документа состоялось 16 февраля в ходе онлайн встречи.

Известно, что данный документ предусматривает проведение практических консультаций по таким темам, как денежно-кредитная и макропруденциальная политика, финансовая стабильность, расчётно-платежные системы.

Отметим, что Ли Чжу Ёль также примет участие во встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки» (G20) по видеосвязи, которая проходит 17−18 февраля.