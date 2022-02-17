Москва, 17 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве утверждена инвестиционная декларация, которая предусматривает создание единой системы запуска и сопровождения инвестпроектов, предполагает внедрение в регионах инвестиционной карты и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти, сообщается на портале мэра столицы.

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В декларацию внесены пункты ро развития в Москве наукоемких и высокотехнологичных производств: микроэлектроники, авиационной и космической, фармацевтической и медицинской промышленности и др.

Отмечается, что Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы «Fast track для инвестиций в регионах» Минэкономразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в экономику Москвы в период с 2010 по 2019 года вырос в 2,5 раза.

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