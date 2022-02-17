Краснодар, , 10:00 — REGNUM Права обманутых дольщиков 85 домов планируют восстановить в Краснодарском крае в 2022 году, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам совещания 16 февраля.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня в Краснодарском крае более 15 тысяч обманутых дольщиков. Восстановление прав 70% из них мы оставляем на субъект, 30% — на фонд. Чтобы успеть выполнить поручение президента России и закрыть вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года предлагаем пересмотреть часть объектов, привлечь к их решению механизмы фонда», — сказал гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

По данным, которые привёл губернатор Вениамин Кондратьев, сегодня в регионе остаётся незаконченным 171 долгострой.

«В прошлом году нам удалось восстановить права граждан по 88 объектам — дольщики получили более 11 тысяч квартир. До конца 2022 года планируем исключить из реестра проблемных еще 85 домов, в том числе при поддержке Фонда развития территорий», — сказал Вениамин Кондратьев.

В числе самых крупных проблемных объектов в Краснодаре — ЖК «На Магистральной», квартиры ожидают 580 участников долевого строительства. На данный момент дом готов на 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что проблема дольщиков может быть решена к 2024 году.