Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Учащиеся 5−11 классов школ Ленинградской области вернутся в свои классы в понедельник, 21 февраля. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решение вернуть школьников с дистанционной формы обучения в очный формат принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и другими респираторными инфекциями.

«Каникулы для учеников 1−4 классов продолжаются до 23 февраля», — отметили в пресс-службе.

Также с 21 февраля возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

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