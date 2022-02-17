Партизанский район, Приморский край, 17 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Глава Партизанского района Приморья задержан 17 февраля.

Марина Каширская ИА REGNUM Силовики

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По информации региональных СМИ и телеграм-каналов, вместе с Львом Хамхоевым задержаны депутат местного муниципального комитета и думы Находки. Предполагается, что задержания и следственные действия связаны с хищениями при строительстве дорог.

Лев Хамхоев избран главой Партизанского района в 2020 году.

«Нам искренне жаль глав муниципалитетов. Повторим наш тезис, что они сейчас — настолько расходный материал, что их судьбой, кроме них самих, вообще никто не будет интересоваться. Это касается всех глав, без исключений», — прокомментировал ТК «Политический ипподром».

Официальной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного депутата, обвиняемого в даче взятки в крупном размере.