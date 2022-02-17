Уфа, , 09:59 — REGNUM Строительство Евразийской библиотеки намерены начать в августе 2022 года в Уфе. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Российская государственная библиотека для молодёжи Rgub.ru

Данный вопрос был рассмотрен на совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое отметят в 2024 год.

Сообщается, что к строительству Евразийской библиотеки планируют приступить в августе 2022 года. Здание в виде башкирской юрты будет построено между Домом Республики и госпиталем ветеранов войн.

«Евразийская библиотека должна быть многофункциональным объектом, местом для проведения представительских мероприятий республиканского масштаба. Она должна стать ярким украшением Уфы. Очень важно продумать цветовую гамму фасада, витражи здания и его оформление», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Он поручил чиновникам синхронизировать строительство Евразийской библиотеки с благоустройством близлежащего сквера имени Зии Нуриева.