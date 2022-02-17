Кемерово, , 09:57 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 февраля, медицинскую помощь получают 26 712 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 27 297 пациентов, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 2575 случаев заражения коронавирусом. За это же время девять пациентов скончались, 3148 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 127 780 случаев заражения коронавирусом, 99 021 человек выздоровел, 2047 пациентов скончались.