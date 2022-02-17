Бразилиа, 17 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Число жертв оползней и паводков в бразильском Петрополисе, вызванных ливнями, увеличилось до 104. Об этом сообщает телеканал Globo.

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Отмечается, что по меньшей мере восемь погибших — несовершеннолетние.

Пропавшими без вести числятся 35 человек, спасатели продолжают их поиски. При этом из-под завалов удалось извлечь 24 выживших.

Всего в поиске задействованы 400 спасателей, 200 полицейских, а также солдаты и волонтеры.