Пекин, 17 февраля 2022, 09:55 — REGNUM Швейцарская горнолыжница Мишель Гизен стала олимпийской чемпионкой в суперкомбинации на Играх в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
Гизен победила по итогам заездов в скоростном спуске и слаломе. Второе место заняла её соотечественница Венди Хольденер. Замкнула тройку итальянская спортсменка Федерика Бриньоне.
Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 10-е место.
Читайте также: Швейцарская горнолыжница Зутер победила в скоростном спуске на Олимпиаде