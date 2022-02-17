Москва, , 09:54 — REGNUM Жители РФ избавляются от привычки покупать продукты питания впрок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ, покупая товары в Сети, снизили расходы на еду, но увеличили на бытовую технику.

Интернет-торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доля интернет-торговли будет в целом расти в ближайшие несколько лет, — сказал Кузнецов. — Когда же мы говорим о среднем чеке на продукты, то его снижение можно объяснить тем, что продукты сегодня доставляют за 15 минут, и у нас просто уходит привычка закупаться впрок. Покупка происходит ровно в том объеме, который нужен для бесплатной доставки. А средний чек на бытовую технику вырос пропорционально скачку цен в целом на рынке электронных товаров. Это связано как с нехваткой комплектующих, так и с нарушением цепочек поставок в период пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году часть российских покупателей вернулась в традиционные магазины за счет того, что власти РФ не стали вводить ограничения для розничной торговли.

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