Чебоксары, , 09:54 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении чебоксарца, которого обвинили в укрывательстве преступления: правоохранители считают, что он стал свидетелем смерти человека и последующего расчленения тела. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 30-летний чебоксарец. По версии управления, 31 декабря 2020 года в общежитии в Кугесях мужчина стал очевидцем тяжкого преступления, совершённого его знакомым: потерпевший скончался из-за умышленного причинения тяжкого вреда.

«Желая помочь знакомому избежать уголовной ответственности, он не сообщил правоохранителям о преступлении, а помог в его сокрытии», — говорят в ведомстве.

В следственном управлении установили, что злоумышленники вернулись на место происшествия через несколько дней, и совершивший преступление знакомый расчленил тело, упаковал останки в мешки и выбросил в овраг. А фигурант уголовного дела, как считают в ведомстве, в это время следил за окружающей обстановкой. Части трупа обнаружили в апреле 2021 года.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство преступления»). Материалы переданы в Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года был осуждён 38-летний житель посёлка Кугеси Чебоксарского района. Правоохранители установили, что 31 декабря 2020 года в ходе распития в общежитии спиртных напитков он поссорился с хозяином комнаты, до смерти избил его, а затем расчленил тело и выбросил в овраг. Решением суда первой инстанции он получил 11 лет и шесть месяцев лишения свободы колонии строгого режима.

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