Верхняя Пышма, Свердловская область, , 10:21 — REGNUM УГМК выделит 55 млн рублей в 2022 — 2023 гг. на проведение ремонта помещений Кировградского филиала Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова.

Фото: Пресс-служба УГМК

Средства будут направлены в рамках подписанного в декабре 2021 года Соглашения о подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа. Соглашение заключено между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Кировградским заводом твердых сплавов (КЗТС) и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова.

Решение о подписании Соглашения было обусловлено несколькими факторами. Предприятия, расположенные в Кировградском округе, при активном развитии производства испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Одновременно наблюдается отток молодежи из территории. Чтобы решить эти проблемы, необходимо дать возможность выпускникам школ получить качественное среднее профессиональное образование в родном городе, Кировграде.

Дорожную карту по реализации Соглашения обсудили на встрече с министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым председатель думы Кировградского городского округа Владимир Багин, Управляющий горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, генеральный директор АО «Кировградский завод твердых сплавов» Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова Андрей Козлов.

Фактически проект по модернизации материально-технической базы Кировградского филиала колледжа начался в 2019 году, когда была создана мастерская по профессии «Слесарь-ремонтник». В 2021 году за счет средств областного бюджета и финансовой поддержки от Кировградского завода твердых сплавов оборудована мастерская «Лабораторный химический анализ».

В планах на 2022 и 2023 годы создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям:

— «Электромонтаж»,

— «Промышленная автоматика»,

— «Металлургия»,

— «Сварочные технологии».

Наряду с новыми направлениями в филиале колледжа сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.

«Благодаря активной позиции УГМК проект принял свою завершенность и оформился в виде соглашения о конкретных действиях со стороны работодателей (УГМК, в лице АО «Уралэлектромедь», и Кировградского завода твердых сплавов) Консолидированная позиция работодателей позволила обеспечить значительную внебюджетную составляющую проекта, без которой он вряд ли состоялся бы в планируемых масштабах», — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Это очередной проект государственно-частного партнерства УГМК в сфере образования. В частности, совместно с Правительством Свердловской области мы провели глобальную модернизацию Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». И мы уверены в успешной реализации проекта в Кировграде» — сказал директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Справочно:

Общая численность учащихся Кировградского филиала колледжа им. И.И. Ползунова составляет 478 человек. Из них 222 студента (46,4%) обучается по специальностям, востребованным градообразующими предприятиями:

— монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

— аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов;

— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

— монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);

— металлургия цветных металлов;

— сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Из выпускников 2021 года 14,2% трудоустроились на «Производство полиметаллов» — филиал АО «Уралэлектромедь», 12,3% — на АО «Кировградский завод твердых сплавов». Призвано в армию 46% выпускников, большинство из них планируют пойти на работу на данные предприятия после прохождения срочной службы.