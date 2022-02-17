Москва, , 09:53 — REGNUM Рост мировых цен на золото в первую очередь объясняется геополитической напряженностью вокруг Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«В золоте и в нефти сегодня очень заметна геополитическая премия, связанная с ситуацией вокруг Украины. На обострениях между странами и повышении вероятности конфликта цены на золото начинают расти. В настоящее время ожидаемые изменения в монетарной политике развитых стран складываются абсолютно не в пользу сырьевого рынка. В том числе рынка драгоценных металлов», — сказал Дорофеев.

Он уточнил, что геополитическая премия может стать фактором сохранения пузырей на этих рынках. Однако она очень быстро сойдет на нет как в золоте, так и в нефти, если напряженность на границе РФ и Украины перейдет в горячую фазу или же случится событие, в результате которого все риски начала военных действий исчезнут.

«Главным фактором, который будет давить на цены золота, окажется резкий рост процентных ставок и масштабный отток ликвидности с рынка», — сказал Дорофеев.

По его прогнозу, при самом неблагоприятном развитии ситуации вокруг Украины возможны скачки цен на золото до 1950 долларов за унцию.

«Однако, когда геополитика сойдет на нет, рынок с высокой вероятностью будет отторговывать идею «продавай на фактах», которая будет усилена действиями ФРС. В связи с этим на горизонте одного года мы ожидаем снижения цен на золото до уровня 1500 долларов за тройскую унцию», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов назвал два фактора, которые способствуют росту мировых цен на золото.

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