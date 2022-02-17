Кишинёв, 17 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Блок коммунистов и социалистов Молдавии создаёт широкую «Национальную оппозиционную платформу». Об этом в ходе пресс-конференции объявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Это не политическая и не геополитическая платформа. Её задача — объединить тех, кто осознаёт ту трагедию, которую переживает сегодня Молдавия, не говоря уже об избирательном правосудии, маски-шоу, о том, что КС стал филиалом партии, Нацбанком управляют извне, как и министерствами. Даже президент находится под надзором иностранного советника», — заявил политик.

Батрынча отметил, что в Молдавии давно пора объединиться здоровым политическим силам. В платформу приглашают политические партии, общественные и неправительственные организации, журналистов и экспертов, всех кого возмущает политика президента Майя Санду и её партии «Действие и солидарность», получившей большинство в парламенте.

Представитель Партии социалистов отметил, что в платформе ждут всех, кто готов объединяться. Её участники вместе разработают план действий.

Напомним, ранее Санду признала, что имеет румынское гражданство. Также в администрации президента признали, что в окружении главы государства есть сотрудники, которым платит общественный фонд из Германии, но не назвали их имена.