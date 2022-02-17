Москва, , 09:52 — REGNUM Во второй половине 2022 года в РФ не исключен откат цен на жилую недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал точку зрения зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, о том, что на российском рынке недвижимости нет «пузыря».

Жилье image4you

"Нельзя согласиться с тем, что на российском рынке жилья нет пузыря, — сказал Дорофеев. — Темпы роста цены на недвижимость за последний год были очень высокими, и признаки пузыря там есть. Однако можно согласиться с тем, что в 2022 году высока вероятность стабилизации цен на недвижимость. Главные факторы их замедления — это повышение уровня процентных ставок и высокая база, то есть ценовой пузырь. Не исключен также и откат цен во второй половине 2022 года».

На это, по словам Дорофеева, уже указывают такие индикаторы, как падающие котировки акций российских эмитентов из строительного сектора.

«Застройщики будут вынуждены снижать цены в качестве ответной реакции на снижение потребительского спроса, что позволит им хоть как-то поддерживать падающие объемы продаж недвижимости», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России сделка по приобретению жилья станет дороже.

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